Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 июля 2021 4:36

На барнаульском Речном вокзале нашли труп мужчины

Предположительно, он утонул
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина мог купаться.

Мужчина мог купаться.

Фото: Виталий БАРАБАШ

В выходной день, 11 июля, на Речном вокзале в Барнауле обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в паблике «Инцидент Барнаул» подписчики.

– На речном вокзале обнаружили труп мужчины, предположительно утонул. Берегите себя и купайтесь только в специально отведенных для этого местах, - рассказали в сообществе.

Напомним, ранее тело пропавшего мужчины нашли в Республике Алтай в Катуни. Труп обнаружили в 500 метрах от «Платовского моста» вниз по течению, на правом берегу реки.