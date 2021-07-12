На барнаульском Речном вокзале нашли труп мужчины

Мужчина мог купаться. Фото: Виталий БАРАБАШ

В выходной день, 11 июля, на Речном вокзале в Барнауле обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в паблике «Инцидент Барнаул» подписчики.

– На речном вокзале обнаружили труп мужчины, предположительно утонул. Берегите себя и купайтесь только в специально отведенных для этого местах, - рассказали в сообществе.

Напомним, ранее тело пропавшего мужчины нашли в Республике Алтай в Катуни. Труп обнаружили в 500 метрах от «Платовского моста» вниз по течению, на правом берегу реки.