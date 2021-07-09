На Алтае тело пропавшего мужчины нашли в горной реке

Труп обнаружили в 500 метрах от «Платовского моста». Фото: управление ГОЧС и ПБ в регионе.

В Республике Алтай спасатели обнаружили в Катуни тело пропавшего мужчины. Об этом сообщает управление ГОЧС и ПБ в регионе.

Как пропал мужчина

Местный житель попал в селе Майма 17 июня. Последний раз его видели у берега реки Катунь. Полицейские выяснили, что мужчина купался в протоке. Возможно, он мог утонуть при купании или стать жертвой несчастного случая.

Вскоре спасатели обследовали 10 километров русла и береговой линии реки Катунь вниз по течению от места происшествия до границы Республики Алтай и Алтайского края. Во время поисковых мероприятий спасатели проверяли все заводи на маршруте, осматривали береговую линию, а также протоки, острова и завалы.

Где нашли труп

Через некоторое время поиск пропавшего продолжили уже на моторном судне. Утром 8 июля тело обнаружено и достали из реки. Труп нашли в 500 метрах от «Платовского моста» вниз по течению, на правом берегу реки.

– После извлечения, тело передали правоохранительным органам для проведения следственных действий, – отметили спасатели.

Важно!

В ведомстве напоминают, что Катунь – своенравная горная река. Вода в ней холодная, 10-15 градусов. Купаясь в ней, есть риск получить судороги. Дно реки каменистое, течение очень бурное, особенно подводное, с ним невозможно справиться.

– Не делайте глупостей беспечно надеясь что вы отлично плаваете, ведь вы можете потерять самое дорогое - жизнь, – добавили в управлении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за прошедшую неделю в Алтайском крае утонули пять человек. Люди погибли в разных районах Так, на озере Горьком в селе Лебяжье из воды извлекли тело 76-летнего мужчины, который отдыхал с компанией на берегу. В селе Вылково Тюменцевского района в реке Кулунда утонул 59-летний мужчина. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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