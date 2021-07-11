На алтайской трассе на крышу перевернулся автомобиль, есть погибший

Скриншот видео vk.com/incident22

Смертельное ДТП произошло на трассе в Михайловском районе возле села Ракиты 11 июля. Автомобиль во время движения опрокинулся на крышу, сообщают очевидцы в сообществе Инцидент Барнаул.

- По предварительным данным, трое молодых людей в нетрезвом состоянии угнали ВАЗ-2108. Во время движения у автомобиля лопнуло колесо, и он опрокинулся, - рассказал участник сообщества.

В результате одного человека придавило машиной, и он умер в реанимации Михайловской ЦРБ. Двое его товарищей получили незначительные травмы.

Напомним, 10 июля между селами Волчиха и Новоегорьевское произошло лобовое столкновение, в котором также погиб молодой мужчина.