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Происшествия10 июля 2021 9:12

На алтайской трассе произошло смертельное ДТП

Столкнулись два автомобиля между Волчихой и Новоегорьевским
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Скриншот видео.

Скриншот видео.

Фото: со страницы vk.com/incident_22

На алтайской трассе произошло смертельное ДТП. В субботу, 10 июля, столкнулись два автомобиля между Волчихой и Новоегорьевским, об этом сообщают очевидцы в паблике Инцидент Барнаул.

- Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на участке трассы между селами Волчиха и Новоегорьевское, - пишет паблик.

Судя по опубликованному видео, столкновение произошло между Нивой и иномаркой. По данным очевидцев, погиб один из находящихся в отечественном автомобиле.