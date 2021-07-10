Скриншот видео. Фото: со страницы vk.com/incident_22

На алтайской трассе произошло смертельное ДТП. В субботу, 10 июля, столкнулись два автомобиля между Волчихой и Новоегорьевским, об этом сообщают очевидцы в паблике Инцидент Барнаул.

- Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло на участке трассы между селами Волчиха и Новоегорьевское, - пишет паблик.

Судя по опубликованному видео, столкновение произошло между Нивой и иномаркой. По данным очевидцев, погиб один из находящихся в отечественном автомобиле.