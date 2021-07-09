В Барнауле впервые официально зарегистрировали батут, который находится на улице Балтийской, 16. Он принадлежит ИП Хлудеевой, сообщили в правительстве края.

- Специалисты отдела по надзору за аттракционами инспекции гостехнадзора проверили документы на батут, выехали на место, осмотрели аттракцион, проверили наличие журналов по учету требований по эксплуатации, правил пользования аттракционом, аптечек, эвакуационных знаков и так далее, - рассказали в пресс-службе.

В итоге выяснилось, что батут соответствует требованиям техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракциона». И оснований для отказа в госрегистрации нет.

Отмечается, что требование закона о регистрации до ввода в эксплуатацию необходимо соблюдать владельцам аттракционов, начавших работать после 9 апреля 2020 года.

Напомним, что 30 мая, в Барнауле произошло ЧП с надувным батутом: двоих детей госпитализировали после падения на трамвайные пути.