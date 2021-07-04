Загоревшийся световой фонарь напугал барнаульцев

Столб черного дыма было видно из разных районов города. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Сегодня, 4 июля, в Барнауле произошел пожар в производственном здании по проспекту Космонавтов. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, там загорелся световой фонарь.

О пожаре сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул». По их словам, столб дыма было видных из разных частей краевой столицы.

Позднее информацию прокомментировали в МЧС:

- Горел световой фонарь, была угроза распространения по кровле здания. Сейчас ликвидация открытого горения. Бойцам удалось не допустить распространения огня на большую площадь. На месте был задействован коленчатый подъёмник, работало звено газодымозащитников, для бесперебойной подачи воды проложена магистральная линия, - подчеркнули в управлении.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Известно, что в результате пожара никто не пострадал.

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