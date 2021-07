СФУ обеспечит общежитиями всех иногородних абитуриентов

Предоставлено компанией.

Сибирский федеральный университет предоставит места в общежитиях иногородним абитуриентам - бюджетникам и тем, кто поступит на платное обучение. Это стало возможным благодаря серьезному увеличению жилого фонда к Всемирной зимней универсиаде-2019.

Для первокурсников выделено более 4500 мест в общежитиях квартирного и коридорного типов. Цена проживания – 710-1256 руб. в месяц.

А при полной обеспеченности местами иногородних будет рассмотрение выделения мест красноярским студентам, у которых трудные жилищные условия.

Кампус СФУ - это пространство для учебы, спорта и отдыха. Здесь расположены спортивные площадки с уличными тренажёрами, бассейны, амфитеатры и шезлонги. Построена современная поликлиника, Научная библиотека, Конгресс-холл, есть продуктовые магазины, тренажёрные залы и др.

В каждой комнате есть ванная, кухня, мебель и бытовая техника: плиты, холодильники, стиральные машины.

В 2022 году новый комплекс «Университетский» из трёх общежитий увеличит жилой фонд СФУ ещё на 1328 мест. Всего 30 общежитий.

С 20 июня подать документы в СФУ можно онлайн через АИС «Абитуриент», Госуслуги, по почте или лично в вузе (пр. Свободный, 79 (Библиотека), пр. Красноярский рабочий, 95). Подробности на сайте для абитуриентов. Какие документы нужны для поступления, узнайте на сайте СФУ.

Телефон горячей линии: 88005502224 (*4024 - с мобильного), электронная почта: zayavlenie@sfu-kras.ru. Информация для абитуриентов - на сайте СФУ в разделе «Поступление».

СФУ занимает 19 место в Национальном рейтинге университетов и входит в 500 лучших вузов Европы по версии The Best Universities in Europe. Здесь учатся более 26000 студентов. 22 института вуза реализуют более 300 программ.

На правах рекламы.