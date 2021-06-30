В барнаульском трамвае №10 вновь произошло восстание антимасочников

В транспорте проводилась проверка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульских трамваях вновь начались споры по поводу ношения масок. Очередной конфликт произошел на днях в трамвае №10. Как рассказали в паблике «Инцидент Барнаул», в вагон зашла проверка, но двое пассажиров отказались надевать маски.

– На этой почве произошёл жаркий спор и был остановлен транспорт минут на десять. У одной из них маска была с собой. Она сначала говорила, что в ней из-за жары в обморок упадет. Когда проверяющая зашла, она маску все-таки натянула на подбородок, – рассказали в сообществе.

Вторая женщина, как рассказали очевидцы, маску так и не надела. В итоге скандалисткам пришлось покинуть вагон, и они ушли в неизвестном направлении.