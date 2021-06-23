В Алтайском крае заведут скоростной интернет в 42 малых села

(фото: из архива компании)

В Сибири началось строительство базовых станций в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства «УЦН 2.0». Благодаря этому в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 500 человек станут доступны мобильная голосовая связь четвертого поколения 4G/LTE и скоростной беспроводной интернет.

До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Больше всего базовых станций построят в Алтайском крае - 42 и Новосибирской области 37. В Республике Алтай их будет 23. Базовые станции планируется подключать преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи. Новой инфраструктуры будет достаточно для надежной видеосвязи, дистанционного обучения или использования телемедицины.

- УЦН 2.0 стал логичным продолжением проекта по устранению цифрового неравенства. Потому что беспроводной интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь, что мы даже не думаем о том, что его в какой-то момент может не оказаться. Появление базовых станций в селах и деревнях — это важный шаг к равномерному покрытию оптической инфраструктурой всей территории Сибири, в том числе и самых отдаленных районов, — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома»). В их сферу входит согласование проектного решения, оформление задания для подрядчиков, планирование архитектуры сети и поставка оборудования для строительства.

По первому этапу федеральной программы устранения цифрового неравенства «Ростелеком» организовал бесплатный и безлимитный Wi-Fi-доступ к скоростному интернету в 236 алтайских селах с населением от 250 до 500 человек. Работы по этой части проекта подходят к завершению.