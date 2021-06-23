Дело экс-зампред алтайского правительства Ирины Долговой довели до суда

Ирина Долгова Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

На днях уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой ушло в суд. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, осенью 2018 года обвиняемая, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение, - говорится в материалах дела.

Ущерб в данном случае составил более 200 тысяч рублей. Кроме того, ее обвиняют в еще одной махинации на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

Сама Долгова на этапе расследования свою вину признала.

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