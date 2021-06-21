Спикер Алтайского Заксобрания рассказал о достижениях и провалах действующего созыва

Региональный парламент заканчивает работу в седьмом созыве Фото: Олег УКЛАДОВ

Спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко встретился с журналистами и поговорил о работе депутатов за пять лет. Как пишет «Политсибру», парламент завершает работу в седьмом созыве.

Говоря о достижениях депутатского корпуса, Романенко отметил, что АКЗС «не скатился в формат политических разборок».

- Я считаю, что АКЗС седьмого созыва следовало одной главной цели – развитию региона и дальнейшему росту благосостояния жителей. Было много важных законов в социальном, экономическом и аграрном направлениях, например, в части зарплаты в сферах образования и здравоохранения, поддержки бизнеса в ковидный год и в условиях отмены ЕНВД, газификации и многих других, - отметил председатель Заксобрания.

В числе провалов он назвал низкие доходы жителей региона, миграцию, кадровые проблемы, критику и протесты.

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