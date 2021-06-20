Стало известно, кто из кандидатов-одномандатников будет представлять Алтай на выборах в Госдуму. 19 июня съезд «Единой России» утвердил федеральный партийный список, пишет Банкфакс.

- Регионы представят три действующих депутата ГД Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков, депутат Алтайского Заксобрания Артем Шамков, спикер АКЗС Александр Романенко, который, впрочем, отказался от думского мандата заранее, и еще ряд политиков регионального масштаба, - пишет издание.

Есть вероятность, что Республика Алтай рискует остаться без своего депутата-списочника. По Бийскому округу пойдет Александр Прокопьев, по Славгородскому – Иван Лоор, а по Барнаульскому – Даниил Бессарабов. Все трое – действующие депутаты Госдумы.

В первую тройку краевого списка на выборах в Алтайское Заксобрание, по данным источников Банкфакса, вошли губернатор края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и уже депутат Виктор Зобнев.