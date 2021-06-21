Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли двое взрослых и пострадали дети

Сейчас несовершеннолетние находятся в больнице Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку по факту смертельной аварии. В ЧП пострадали два несовершеннолетних ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Предварительно установлено, что водитель автомобиля при исправной переездной сигнализации попытался проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, - отметили в региональной прокуратуре.

Авария произошло 20 июня около 15:40 на железнодорожном переезде перегона «Зональный-Чемровка» Западно-Сибирской железной дороги. Иномарка столкнулась с маневровым тепловозом. В легковушке находились двое взрослых и два несовершеннолетних ребенка. Детей доставили в больницу с травмами, а взрослые, к сожалению, выжить не смогли.

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