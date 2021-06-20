При столкновении поезда и автомобиля на Алтае погибли два человека

Фото с места аварии. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае в воскресенье, 20 июня, произошло столкновение поезда и легкового автомобиля на участке Зональный - Чемровка. В результате погибли два человека - водитель и пассажирка, сообщает региональное управление МЧС.

- Информация о столкновении маневрового локомотива и легкового автомобиля на 134 км в районе села Новая Чемровка поступило в 16.30, - рассказали спасатели.

Столкновение поезда и легкового автомобиля. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В автомобиле находилось четыре человека, двое из них дети. К счастью, они выжили — один отделался испугом, другой — царапинами и ушибами. Взрослые погибли.

Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет.

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» сообщили, водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом на красный свет. Работала также звуковая сигнализация. Машинист экстренное затормозил, но избежать столкновения не удалось.