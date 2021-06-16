Еще один ребенок пострадал во время прыжков на батуте в Барнауле

Ребенок сейчас в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июня во время прыжков на детском батуте шестилетний мальчик получил травму. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, по информации о ненадлежащем оказании услуг индивидуальным предпринимателем возбуждено уголовное дело.

- Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенная группой лиц), - отметили в управлении.

Известно, что батут стоит в парке семейного отдыха. Во время игры мальчик получил тяжкий вред здоровью и его госпитализировали в больницу.

В ходе следствия предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям бизнесмена.

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