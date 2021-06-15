Золотодобытчикам могут запретить аренду лесных участков в Солонешенском районе

«Артель Солнечная» начала стягивать специальную технику к участку реки Солонешной в 7 км от райцентра Солонешное в сторону села Медведевка еще в конце мая Фото: ИА "Банкфакс"

ООО «Артель Солнечная» может не получить разрешение на аренду лесных участков на реке Солонешной в Солонешенском районе из-за произрастающих там краснокнижных растений. Согласно федеральному законодательству, деятельность, которая может навредить редкой флоре и фауне, подлежит запрету, заявили «Банкфаксу» в Минприроды Алтайского края. Исходя из этого нельзя исключать, что решение ведомства по поводу этих участков будет отрицательным.

Как объяснили в министерстве, сейчас чиновники рассматривают два заявления от «Артели Солнечной» на предоставление в аренду лесных земель Солонешенского района, расположенных в пределах участка недр «Россыпь реки Щепета и реки Солонешная». Решение по этим заявлениям еще не принято. В то же время, в соответствии с федеральным законом № 60 «Об охране окружающей среды», деятельность, которая ведет к сокращению численности краснокнижных животных и растений, равно как и ухудшающая их среду обитания, подлежит запрету. Земли, на которых живут редкие виды, занесенные в Красную книгу, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. При этом на упомянутом участке недр, по данным Минприроды региона, произрастают редкие растения, в частности, рябчик шахматный и кандык сибирский. Оба вида занесены в Красную Книгу России. В связи с этим положительное решение ведомства по предоставлению лесных участков в пользование находится под вопросом. Вместе с тем «Артель Солнечная» уже получила в пользование участок самой реки Солонешной для разведки и последующей добычи рассыпного золота. Оснований для отказа в этом случае чиновники не нашли. В ответе ведомства указано, что условия водопользования в целях добычи полезных ископаемых определялись по согласованию с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Стоит отметить, что «Банкфакс» также обращался в Южно-сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, чтобы выяснить, планирует ли ведомство каким-либо образом оценивать начало работы золотодобытчиков на упомянутом участке и возможные последствия от их работы. Однако в Росприроднадзоре ответили, что у них нет оснований для препятствованию деятельности по добыче золота на данном месторождении. Какие либо уведомления со стороны золотодобытчиков в адрес ведомства о начале работ не предусмотрены.

В то же время председатель местного общества охотников и рыболовов Александр Тюнин беспокоится, что компания все же получит участки в аренду. По крайней мере, действия золотодобытчиков свидетельствуют об их уверенности в том, что решение по их заявлениям будет положительным. Сейчас, по наблюдениям Тюнина, они наращивают парк техники на участке и возводят некие строения. Предположительно, это временное жилье для рабочих. Между тем местных охотников возмущает тот факт, что эти действия никак не обсуждались с охотобществом, чьи маршруты проходят по данной территории. «Мы, как охотпользователи, платим аренду за пользование объектами животного мира. У нас есть охотхозяйственное соглашение с Минприроды Алтайского края, и за него мы заплатили немалые деньги. Эта земля, где сейчас золотники расположились, она тоже входит в наше пользование. Почему тогда с нами не согласовывают эти моменты?» - возмутился Тюнин. По его словам, в Минприроды края пообещали провести повторный расчет, однако пока не назвали точных сроков.

Напомним, что «Артель Солнечная» начала стягивать специальную технику к участку реки Солонешной в 7 км от райцентра Солонешное в сторону села Медведевка еще в конце мая текущего года. Как оказалось, руководителем артели выступает Сергей Матвеев, который, согласно ЕГРЮЛ, также руководит и ООО «Ануй» - компанией, которая ранее уже пыталась работать на упомянутом обширном месторождении рассыпного золота, но в районе села Топольного. Ту же самую лицензию на пользование недрами просто переоформили на новое юрлицо, чтобы, как считают отдельные наблюдатели, обойти судебный запрет. Его «Ануй» получил в 2019 года из-за того, что на разрабатываемом участке близ Топольного тоже нашли редкую флору и фауну.

К новым поползновениям предпринимателей на разработку месторождения в районе реки Солонешной многие местные жители относятся крайне негативно. В настоящее время идет сбор подписей против деятельности этой компании на территории муниципалитета. Не слишком рады золотодобытчикам и местные власти, однако их одобрение и не требуется, поскольку речь не идет о муниципальных землях.