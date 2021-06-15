Прокуратура не выявила источник загрязнения барнаульской Пивоварки

Проверку Пивоварки и прилегающей к реке территории специалисты провели 25 мая Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Алтайского края не нашла доказательств загрязнения реки Пивоварки в Барнауле, пишет «Алтапресс» со ссылкой на ответ ведомства в исполком реготделения ОНФ.

– В ходе осмотра следов слива и сброса сточных вод и жидких бытовых отходов не обнаружено, специфический запах отсутствует, – говорится в письме прокуратуры.

Проверку Пивоварки и прилегающей к реке территории специалисты провели 25 мая. Водоохранная зону изучали от улицы Малахова и далее до впадения реки в Барнаулку.

В мэрии Барнаула прошло совещание. Чиновники и представители ведомств договорились усилить контроль, чтобы не допустить сброс сточных вод в Пивоварку.

Ранее барнаульцы неоднократно сообщали о том, что что вода в Пивоварке изменила цвет