2019-10-25T16:02:24+03:00
Происшествия

Река Пивоварка снова стала белой

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Пивоварка снова белаяПивоварка снова белая
Изменить размер текста:

Река Пивоварка в Барнауле снова приобрела белый оттенок.

Видео от участника паблика «Инцидент Барнаул» Юрия, было опубликовано в пятницу, 25 октября. На нем видно, что река Пивоварка вновь стала белой. По словам автора ролика, он был сделан в районе дома №324 по улице Интернациональной.

Бедная речушка уже много раз становилась жертвой слива в нее всевозможных отходов. Вода в ней становилась белой еще в 2015 году, а затем несколько раз в прошлом. Тогда специалисты Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры установили попадание в Пивоварку загрязняющих веществ из ливневой канализации от улицы Малахова. Состав буквально ошеломил экспертов. В превышающих предельно допустимых концентрациях в воде находились опасные химические вещества, которые несут опасность для жизни и здоровья.

Природоохранная прокуратура собранные материалы передала в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

И, кажется, история повторяется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководитель ООО «ЯТЭК» рассказал, что произошло на ТЭЦ в Яровом
В Барнауле на несколько часов отключат отопление и горячую воду
Дороги в Алтайском крае перекроют из-за военных
Пятилетняя девочка получила травму позвоночника на батуте
Огромная рекламная конструкция завалилась от ветра в центре Барнаула
25 машин скорой помощи поступили в медучреждения Алтайского края
Избитого мужчину сбросили в погреб
Житель Новоалтайска убил знакомого и сжег его труп
Начальника налоговой инспекции на Алтае заключили под стражу
Остановки с wi-fi и кофе-аппаратами появятся в Барнауле
Барнаульский зоопарк показал, как животные готовятся к Хэллоуину
VTB Bank (Europe) SE и Afreximbank расширят возможности для клиентов в африканском регионе
Алтай-Кокс признан лучшим предприятием региона по безопасным перевозкам
Краевая ярмарка вакансий пройдет на Алтае
Отопление в Яровом не будут отключать
69-летняя бийчанка перевела мошенникам более полумиллиона рублей
В Яровом остановилась работа ТЭЦ
Автомобиль такси вылетел на трамвайные пути в Барнауле
Бийские инваспортсмены получили новые коляски
Военные в Алтайском крае перекроют трассу
Барнаульцы выйдут на митинг против строительства отеля Radisson
Два брата с ножевыми ранениями попали в больницу