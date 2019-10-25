Река Пивоварка снова стала белой

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-25T16:02:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Река Пивоварка в Барнауле снова приобрела белый оттенок.

Видео от участника паблика «Инцидент Барнаул» Юрия, было опубликовано в пятницу, 25 октября. На нем видно, что река Пивоварка вновь стала белой. По словам автора ролика, он был сделан в районе дома №324 по улице Интернациональной.

Бедная речушка уже много раз становилась жертвой слива в нее всевозможных отходов. Вода в ней становилась белой еще в 2015 году, а затем несколько раз в прошлом. Тогда специалисты Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры установили попадание в Пивоварку загрязняющих веществ из ливневой канализации от улицы Малахова. Состав буквально ошеломил экспертов. В превышающих предельно допустимых концентрациях в воде находились опасные химические вещества, которые несут опасность для жизни и здоровья.

Природоохранная прокуратура собранные материалы передала в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

И, кажется, история повторяется.

ИСТОЧНИК KP.RU