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Общество14 июня 2021 11:47

Россельхознадзор намерен запретить алтайской компании выпускать кефир и сметану

Специалисты выявили фальсификат в продукции для малышей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Специалисты выявили фальсификат в продукции для малышей

Специалисты выявили фальсификат в продукции для малышей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алтайское управление Россельхознадзора планирует запретить ООО «Алтайский молочник» выпускать кефир и сметану из-за выявления фальсификата. Некачественная продукция поставлялась в детские сады, пишет «Интерфакс».

Пробы продукции брали еще в мае этого года. В продуктах нашли растительные жиры, хотя их наличие не указывалось.

- Россельхознадзор направил производителю информацию об отзыве всей партии фальсификата и проводит работу по отзыву декларации о соответствии на продукцию, что позволит запретить ее производство. Также решается вопрос о согласовании с прокуратурой проведения проверки предприятия, - пишет издание.

К слову, ранее компанию штрафовали за аналогичное нарушение.

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