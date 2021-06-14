Россельхознадзор намерен запретить алтайской компании выпускать кефир и сметану

Специалисты выявили фальсификат в продукции для малышей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Алтайское управление Россельхознадзора планирует запретить ООО «Алтайский молочник» выпускать кефир и сметану из-за выявления фальсификата. Некачественная продукция поставлялась в детские сады, пишет «Интерфакс».
Пробы продукции брали еще в мае этого года. В продуктах нашли растительные жиры, хотя их наличие не указывалось.
- Россельхознадзор направил производителю информацию об отзыве всей партии фальсификата и проводит работу по отзыву декларации о соответствии на продукцию, что позволит запретить ее производство. Также решается вопрос о согласовании с прокуратурой проведения проверки предприятия, - пишет издание.
К слову, ранее компанию штрафовали за аналогичное нарушение.
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