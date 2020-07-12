Алтайские антимонопольщики открыли еще одно дело из-за цен на молоко
Алтайские антимонопольщики открыли третье производство в отношении компаний, закупающих молоко у владельцев личных подсобных хозяйств. По данным краевого УФАС, они могли заключить антиконкурентное соглашение.
На этот раз признаки нарушения законодательства управление нашло в Рубцовском районе. Несмотря на то, что рынок там высококонкурентный, три фирмы синхронно снижали закупочную стоимость молока. С 1 мая, например, цена за литр составляла 19 рублей, а к концу месяца цена опустилась уже до 15 рублей. Дело рассмотрят 11 августа.
- Снижение стоимости закупочных цен на молоко в весенне-летний период – это сезонный фактор, который мы всегда учитываем в своей работе. Однако хозсубъекты, работающие на этом рынке, даже в объективных условиях сезонного спада стоимости товара, имеют разные затраты в своей коммерческой деятельности, поэтому их действия по установлению закупочных цен «рубль в рубль» исключает конкуренцию и возможность выбора для производителей реализовывать молоко по более выгодным ценам, - рассказал руководитель управления Степан Поспелов.
Ранее такие же нарушения антимонопольщики обнаружили в Курьинском и Краснощековском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU