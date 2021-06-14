Еще 63 случая ковида выявили в Алтайском крае за сутки

Общее число заболевших превышает 52 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 63 случая заражения коронавирусом. Как сообщили в краевом оперштабе, общее число зараженных составляет 52473 человека.

Также за сутки подтвердили еще три случая выздоровления. За весь период вылечились 47078 человек. Кроме того, еще четыре человека, у которых был подтвержден ковид, скончались.

- Умерло 3 316 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 364 человека; иные причины смерти – 952 человека, - отметили в штабе.

В госпиталях лечатся 681 пациент с ковидом и 169 – с пневмонией. Известно, что 186 больных находятся в тяжелом состоянии, 90 из них подключены к искусственной вентиляции легких.

Обследовано на коронавирус 1514839 человек, привито от новой инфекции полностью - 226 545 человек.

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