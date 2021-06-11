Александр Дементьев Фото: принтскрин видео.

В правительстве Алтайского края прокомментировали скандал с экс-министром транспорта Александра Дементьева, которого обвинили во взяточничестве.

По словам пресс-секретаря губернатора Дмитрия Негреева, ранее Дементьев руководил департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, работал заместителем начальника инспекции Счетной палаты Российской Федерации.

- На должности министра Алтайского края он справлялся со своей работой, отрасль демонстрировала хорошие результаты. В конце мая Дементьев уволился по собственному желанию. На момент увольнения у губернатора края не было информации о каких-либо претензиях правоохранительных органов к министру, - сообщил Негреев.

Напомним, в пятницу, 11 июня, следственный комитет края сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра. Его обвинили во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ).