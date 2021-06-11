ВТБ предоставляет акционерам расширенные возможности участия в годовом Общем собрании

Банк ВТБ в преддверии годового Общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоится 30 июня 2021 года в форме заочного голосования, разработал и представил ряд онлайн-сервисов для акционеров, позволяющих максимально полно реализовать право на участие в собрании.

«Для менеджмента ВТБ годовое Общее собрание акционеров традиционно является важнейшим событием в корпоративной жизни банка. Мы уделяем пристальное внимание этому событию и всегда предоставляем нашим акционерам широкие возможности взаимодействия с банком и реализации права на участие в собрании. Итоги голосования на собрании внимательно анализируются и учитываются в дальнейшей работе банка, поэтому я приглашаю всех акционеров высказать своё мнение по вопросам повестки дня ГОСА. Разработанные ВТБ сервисы предоставляют все возможности для быстрого и удобного голосования», – отметил Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ.

Специально к годовому собранию разработан специальный сайт ГОСА-2021, где размещена вся необходимая информация для акционеров: сообщение о проведении собрания, повестка дня и проекты решений, обязательные и дополнительные материалы для ознакомления, обращения топ-менеджмента, калькулятор дивидендов. На странице также размещены кросс-ссылки на полезные ресурсы для розничных инвесторов, в том числе на обновлённый Путеводитель акционера – интерактивный гид по возможностям и привилегиям держателей акций ВТБ.

ВТБ поддерживает политику информационной открытости: акционеры всегда могут задать свои вопросы менеджменту банка напрямую. 27 мая ВТБ провёл онлайн-мероприятие «Форум акционеров», в ходе которого член правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал о стратегии и трансформации бизнеса ВТБ, финансовых показателях и дивидендной политике, новых форматах сети и партнёрств, а также ответил на наиболее актуальные вопросы акционеров. Трансляция Форума доступна на Youtube-канале ВТБ.

Акционеры ВТБ могут принять участие в электронном голосовании с 8 по 30 июня в личном кабинете на сайте ВТБ Регистратора. Воспользоваться сервисом может каждый акционер банка вне зависимости от места учёта акций. Также голосование доступно пользователям мобильного приложения «Акционер ВТБ». Специально к собранию акционеров ВТБ полностью обновил интерфейс приложения и добавил новые полезные функции.

Поскольку одним из ключевых вопросов ГОСА является утверждение годового отчёта, ВТБ традиционно разработал и представил акционерам яркую и информативную интерактивную версию отчёта, рассказывающего обо всех результатах деятельности группы ВТБ в 2020 году. Руководствуясь лучшими корпоративными практиками, ВТБ также выпустил Отчёт об устойчивом развитии. Уже третий год этот документ, рассказывающий о соответствии деятельности ВТБ стандартам ESG, формируется при участии акционеров ВТБ.