В Бийске нетрезвый мужчина убил товарища из-за краденого телефона

За смерть товарища мужчина отправится за решетку на 10 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске вынесли приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил товарища. Причиной жестокой разборки стал украденный телефон.

- В один из январских дней текущего года осужденный распивал спиртное в компании знакомых. Спустя некоторое время он обнаружил пропажу своего сотового телефона и начал подозревать в краже своего приятеля, который в этот время спал в соседней комнате. В ходе поисков у спящего под подушкой был обнаружен телефон, - рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

Когда мужчина увидел телефон, то она избивать своего товарища руками по голове и туловищу, а когда закончил, то дальше пошел пить. Через некоторое время потерпевший скончался.

За смерть товарища мужчина отправится за решетку на 10 лет.

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