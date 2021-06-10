Двое барнаульцев до смерти избили гостью за отказ давать деньги на спиртное

Потерпевшая от травм скончалась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили двух местных жителей, которые жестоко избили женщину, отказавшуюся дать им деньги на алкоголь. Потерпевшая от травм скончалась, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел ночью в феврале прошлого года. 34-летняя женщина гостила у двух знакомых, они распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, мужчины стали требовать у гостьи деньги.

- Получив отказ, осужденные избили женщину, забрав при этом телефон и имущество на общую сумму более 12 тысяч рублей. От полученных телесных повреждений 34-летняя потерпевшая на следующий день скончалась на месте происшествия, - пояснили в следкоме.

После смерти женщины осужденные забрали у неё украшения. Их стоимость составила более 12 тысяч рублей.

Свою вину мужчины не признали. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 13 лет 6 месяцев до 17 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.