«Единая Россия» в Алтайском крае собрала рабочую группу для разработки предвыборной программы

Первое заседание пройдет в ближайшее время Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Алтайском крае «Единая Россия» начала работу над предвыборной программой, с которой партия пойдет на выборы в АКЗС в сентябре. Для составления документа собрали рабочую группу, а 9 июня ее состав утвердили на партийной конференции.

В рабочую группу вошли главы муниципалитетов, депутаты Госдумы и АКЗС, ректоры крупнейших вузов края, представители Народного фронта, а также общественных объединений региона, предприниматели, ученые.

– На конференции губернатор региона особо подчеркнул, что предвыборная программа, а, по сути, программа развития региона на ближайшие годы должна быть написана с учетом мнений экспертов, представителей общественности, – сказал руководитель исполнительного комитета реготделения Денис Голобородько.

Он добавил, что для составления документа собрали специалистов из самых разных сфер.

Рабочую группу по разработке программы возглавил председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов России, директор юридического института АлтГУ Антон Васильев. Он отметил, в основе документа будет федеральная программа партии. При этом во время разработки учтут и региональные особенности. В частности, речь идет о проработке мер поддержки сельского хозяйства, упор сделают и на борьбу за воспитание и удержание талантливых кадров в крае.

Первое заседание рабочей группы пройдет в ближайшее время. Готовый документ представят и утвердят на региональной конференции, которая состоится в августе.