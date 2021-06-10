Алтайский театр кукол «Сказка» переехал в новое здание и начал работать

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 4 июня. Фото: Минкультуры АК

С 4 июня новое здание алтайского театра кукол «Сказка» официально эксплуатируется. Артисты уже приступили к работе в новом «доме», сообщили в региональном Минстрое.

- В ближайшее время на новой сцене начнутся репетиции первого спектакля для взрослых «Паша» по мотивам рассказов Павла Селукова из книги «Добыть Тарковского», премьера которого состоится 16 сентября. Также, к театральному сезону готовится еще три премьерных постановки: «Рассказ собаки» Марка Твена, «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова и спектакль для самых маленьких «Репка», - отметили в администрации края.

Двухэтажное здание способно разместить более чем 200 гостей. Кроме основного зала там есть фойе для проведения новогодних елок для самых маленьких ребятишек. Стоимость объекта составила 465 млн рублей.

Официальное открытие театра запланирована на 31 августа, а с приходом осени в театре уже ждут зрителей.

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