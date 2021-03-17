Власти показали интерьеры нового здания театра кукол «Сказка» в Барнауле

Сейчас театр кукол «Сказка» проходит стадию документально-технической приемки. Фото: минкульт Алтайского края

В новом здании театра кукол «Сказка» уже завершили все основные работы. Сейчас строители вносят последние штрихи. Об этом во время пресс-конференции 17 марта рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Министр напомнила, что строители обещали завершить работы к 20-21 марту и сделали это. В настоящее время внутри уже расставляют мебель и вешают зеркала в гримерках.

Театр кукол «Сказка». Фото: минкульт Алтайского края

– Мы специально вчера вышли на объект и подготовили несколько фотографий интерьеров, чтобы все могли посмотреть своими глазами. Я уверена, что снимки вас впечатлят, потому что последние недели, когда мы заходим на объект, испытываем чувство радости. Это, действительно, красиво и достойно, – сказала Елена Безрукова.

Сейчас театр кукол «Сказка» проходит стадию документально-технической приемки. По словам Безруковой, это важная процедура, потому что сегодня довольно высокое требование к строительным объектам. Речь идет о противопожарной защищенности и многом другом.

Театр кукол «Сказка». Фото: минкульт Алтайского края

– Эти процессы идут в установленном порядке своим чередом. И как только будет выдано соответствующее разрешение, мы сразу же будем рады принять наших зрителей. Мы к этому готовимся, стремимся и ждем, когда все завершится», – резюмировала министр культуры региона.

Точной даты, когда театр откроет свои двери, Елена Безрукова не назвала.

Театр кукол «Сказка». Фото: минкульт Алтайского края

Напомним, ранее мы писали о том, что строительство нового здания для театра кукол «Сказка» на улице Пушкина в Барнауле началось в 2018 году. В тот момент никаких предпосылок к тому, что проект может превратиться в долгострой не было. Однако в итоге уже несколько раз окончательную дату сдачи переносили на более поздний срок. Одна из причин – пандемия.

Ранее сообщалось, что открытие театра могут провести в международный день кукольника – 21 марта.

Театр кукол «Сказка». Фото: минкульт Алтайского края

Театр кукол «Сказка». Фото: минкульт Алтайского края

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