Алтайский следком возбудил очередное дело о халатности по жилищному вопросу сирот

Дело завели после того, как жительница Алтайского края обратилась к главе СК Александру Бастрыкину. Фото: Минстрой АК

В Алтайском крае возбудили дело о халатности и неисполнении решения суда после жалобы жительницы региона председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкина. Дело касается предоставления жилья детям-сиротам.

- На приеме Председатель СК России выслушал жительницу Алтайского края из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2018 году суд вынес решение о предоставлении заявительнице квартиры, однако до сих пор оно не исполнено, - отметили в управлении.

Руководитель следкома потребовал в кратчайшие сроки предоставить жилье заявительнице. При этом, ей уже предложили жилищный сертификат, но сумма недостаточная для того, чтобы купить квартиру в Барнауле. Александр Бастрыкин подчеркнул, что «сироты не должны страдать из-за бюрократических проволочек».

Также в управлении напомнили, что в прошлом году из бюджета выделено больше 1,2 млрд рублей на обеспечение сирот жильем в Алтайском крае, но освоено было всего 32%.

- Основной проблемой неосвоения является отсутствие заявок по электронным аукционам, несоответствие помещений техническим требованиям, отсутствие на рынке недвижимости региона жилых помещений соответствующей площади, - пояснили в СК.

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