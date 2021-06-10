В барнаульской больнице пройдет проверка после жалоб на отсутствие ковидных выплат

В госпитале создана специальная комиссия
Фото: Олег УКЛАДОВ
В барнаульской больнице №5 проведут служебное расследование после жалоб сотрудников на отсутствие ковидных выплат. Как сообщили в региональном Минздраве, в госпитале создана специальная комиссия.
- В больнице сегодня оперативно создана комиссия по проверке фактической отработки времени и объема начисленных ФСС выплат. Мы с каждым из сотрудников обсудим и проведем беседу, чтобы больше не возникало недопонимания, - отметила главный врач Ирина Вильгельм.
По словам главврача, никаких дисциплинарных и иных взысканий к сотрудникам в мае не применялось. Весь список сотрудников, которым полагаются выплаты, был передан в Фонд социального страхования 8 июня.
В Минздраве добавили, что решение данного вопроса стоит на контроль в ведомстве.
Напомним, ранее санитары барнаульской больницы №5 отделения реанимации интенсивной терапии рассказали о том, что их лишили ковидных выплат. По их словам, в табель якобы не внесли отработанные часы.
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