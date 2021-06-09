Санитары барнаульской больницы пожаловались на отсутствие ковидных выплат

По словам санитаров, руководство больницы предоставило приказы о том, что отработанные часы не внесут в табель. Фото: Олег УКЛАДОВ

Санитары барнаульской больницы №5 отделения реанимации интенсивной терапии сообщили о том, что их решили выплат. Об этом они рассказали в паблике «Barnaul 22».

– Мы, санитары КГБУЗ "Городская больница №5" отделения реанимации интенсивной терапии (ковидный госпиталь на Змеиногорском тракте, 75), вынуждены подать коллективную жалобу на руководство больницы. В период с 1 по 31 мая 2021 нам не внесли в табель отработанные часы, за которые нам полагаются социальные выплаты как медицинским работникам, работающими с инфекцией ковид-19, – рассказали медики в посте.

По словам санитаров, руководство больницы предоставило приказы о том, что отработанные часы не внесут в табель. Причина тому - якобы невыполнение должностных обязанностей. Как рассказывают медики, социальных выплат лишили всех 23 санитаров. Сообщается, что медработники уже обратились в прокуратуру и на прямую линию президента по этому вопросу.