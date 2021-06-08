В Алтайском крае открыты 19 пляжей

Речь идет о пляжах, проверенных и одобренных Государственной инспекцией по маломерным судам Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае на сегодня работает 19 официальных пляжей, два из них в детских лагерях, сообщает ГУ МЧС.

- Так, работают пляжи в Яровом, на озере Колыванском, открыта "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе. В Барнауле действуют три пляжа, но городской пока закрыт, - уточняют в ведомстве.

Речь идет о пляжах, проверенных и одобренных Государственной инспекцией по маломерным судам. Работа в данном направлении продолжается, проверенных мест для отдыха становится больше, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пляж "Водный мир" в Барнауле в этом году работать не будет.