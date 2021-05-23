Пляж «Водный мир» в Барнауле не откроется этим летом

Это будет первый сезон, когда «Водный мир» не откроется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Предстоящим летом пляж «Водный мир» в Барнауле работать не будет. Такое сообщение появилось в соцсетях организации. Администратор пляжа Ирина Фомина рассказала amic.ru, что пляж закрыли из-за ряда обстоятельств, однако каких именно – не уточнила.

– Сыграло свою роль наводнение и нестабильный уровень воды, но это не единственный фактор, из-за которого мы не откроем пляж в этом году. Скажем так, неблагоприятное стечение нескольких обстоятельств, – объяснила Ирина.

Это будет первый сезон, когда «Водный мир» не откроется. По словам администратора, обстановка в течение лета может измениться, но в июне пляж работать не будет.