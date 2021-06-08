На Алтае возбудили уголовное дело после ЧП на карусели с девочкой

Скриншот видео со страницы "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске возбудили уголовное дело после ЧП на карусели с девочкой, сообщили в региональном Следкоме.

- После доследственной проверки возбуждено дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 2 июня 2021 года в парке развлечений12-летняя девочка на карусели ударилась ногами о крышу операторской будки. Будка находилась слишком близко к аттракциону. В результате ребенок получил травму и был доставлен в медучреждение.

Следователям предстоит изучить обстоятельства происшествия и дать оценку действиям предпринимателя. Ведется сбор и закрепление доказательств по делу.

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В соцсетях появилось видео, на котором ребенок садится на карусель, и когда начинается вращение, девочка ударяется ногами о будку. В социальных сетях написали, что 12-летнему ребенку едва не оторвало ноги (подробнее)