На площади Спартака в Барнауле работает мобильный пункт вакцинации

Время работы – с 10 до 16 часов. Фото: минздрав региона

В Барнауле на площади Спартака работает мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Сделать прививку приглашают всех желающих старше 18 лет, пишет минздрав региона.

– До 11 июня мобильный комплекс вакцинации будет расположен на площадке возле магазина «Мария-Ра на пл. Спартака. Вместо площадки у автовокзала, – отметили в ведомстве.

Время работы пункта – с 10 до 16 часов. Еще один продолжает работу возле ТЦ «Праздничный» (ул. Балтийская, 16)

Напомним, в мобильном пункте может привиться любой житель Алтайского края старше 18 лет, независимо от места проживания. Перед вакцинацией каждого осмотрит врач. При симптомах ОРВИ и обострении хронических заболеваний в вакцинации откажут, но только временно, до полного выздоровления или улучшения состояния.