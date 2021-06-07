Три человека пострадали в ДТП с участием полицейского автомобиля в Барнауле

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в ночь на понедельник, 7 июня, на пересечении проспекта Социалистического с улицей Партизанской произошла авария с участием патрульной машины ППС и автомобиля Mitsubishi. В аварии пострадали три человека, рассказали «Комсомольской правде - Барнаул» в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

–По предварительным данным, автомобиль УАЗ патрульно-постовой службы полиции, двигаясь по неотложному служебному заданию с включенными проблесковыми маяками и спецсигналом, допустил проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi, – пояснили в ведомстве.

В результате аварии пострадали водители автомобилей: 23-х и 20-ти лет, а также пассажир служебной машины – 31-летний сотрудник ППС. Им оказали медпомощь.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле вечером в воскресенье, 6 июня, столкнулись легковушка и мотоцикл. В аварии пострадал один человек.