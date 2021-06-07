Мотоциклиста госпитализировали после жесткого ДТП в Барнауле

Авария произошла на Павловском тракте Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером в воскресенье, 6 июня, столкнулись легковушка и мотоцикл. В аварии пострадал один человек. Об этом сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– ДТП произошло в 18:50 на Павловском тракте, 51. Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля Honda при выезде с прилегающей территории автозаправки не уступил дорогу мотоциклу Yamaha R6. Он ехал двигался от улицы Фурманова в сторону улицы Новороссийской, – добавили в ведомстве.

В результате аварии 32-летний мотоциклист получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь, госпитализировали в горбольницу №1.

Полицейские проводят проверку по факту этой аварии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в аварии перед Малаховским кольцом в Барнауле погиб 24-летний пассажир Toyota Camry.