На Алтай-Коксе определили лучших контролеров Фото: предоставлено пресс-службой

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди контролеров в производстве черных металлов. Победу одержала Инга Шерстяных. Ей вручили диплом и денежную премию.

За право называться лучшим по профессии состязались 12 сотрудниц отдела технического контроля. После теоретического задания они демонстрировали умение составить сборную пробу с заданным компонентным и гранулометрическим составом.

Жюри оценивало уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, знания технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, скорость и точность выполнения производственных заданий.

Второе место в конкурсе заняла Виктория Викулина. Третье – Людмила Фризен. За активное стремление к победе наградили Татьяну Данилову. Дипломом Первичной профсоюзной организации Алтай-Кокса награждена Елена Свиридова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения от 23 до 68 тыс. рублей.

В 2021 году на Алтай-Коксе пройдет девять конкурсов профессионального мастерства для работников различных специальностей. В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут также машинисты установки сухого тушения кокса, газодувных машин, вагоноопрокидывателя, стропальщики, слесари-ремонтники, газоспасатели, электромонтеры, электрогазосварщики.