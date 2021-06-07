Алтайский журналист стал призером конкурса «Ростелекома»

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» в Сибири подвел итоги регионального этапа X конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». Одним из финалистов конкурса стала алтайский журналист Татьяна Кузнецова.

Специальный корреспондент «Российской газеты» по Алтайскому краю Татьяна Кузнецова вошла в тройку сильнейших в номинации «Печатная пресса» с материалом «Поставили на цифру», в котором речь идет о цифровом приложении «Мобильная пасека».

«В 2019 году в Алтайском крае случилась массовая гибель пчел, пострадало много фермеров, и у меня по этому поводу вышло несколько публикаций. Когда потом ученые совместно с IT-специалистами придумали и внедрили систему электронного уведомления пасечников о предстоящих обработках почвы, я написала на эту тему еще три материала. Чтобы посмотреть, как работает цифровой сервис, во время отпуска в Белокурихе, побывала на местной пасеке. Одну из моих работ в итоге и отметили жюри конкурса» — рассказала Татьяна Кузнецова.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк: «Чтобы писать о развитии телекоммуникаций и IT, нужно хорошо разбираться в технологиях. Мы всегда приветствуем журналистов, которые профессионально и грамотно подходят к этой теме. Татьяна Кузнецова — одна из таких. Она часто пишет про инновации, цифровые проекты и о применении IT в бизнесе. Поздравляю ее с победой в сибирском этапе конкурсе и желаю дальнейших профессиональных успехов».

В этом году сибирские журналисты представили на суд жюри 162 работы. Стратегическим партнером конкурса выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России). Информационную поддержку на уровне региона оказали ИД «Алтапресс» и портал «Толк» (СМГ). Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса, который состоится 10 июня. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.