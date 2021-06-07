ВТБ профинансирует строительство ЖК «Классика» в Барнауле

Банк ВТБ и ГК Алгоритм заключили соглашение о проектном финансировании строительства жилых домов в Барнауле с использованием счетов эскроу. В рамках исполнения законодательства компания-застройщик уже приступила к возведению объекта. Общая сумма финансирования составила более 900 млн рублей.

Проектом предусмотрено строительство двух многоквартирных домов общей площадью 22,8 тысячи кв. метров в жилом комплексе «Классика». 16-этажные корпуса запланированы в современной архитектурной стилистике, с декорированием фасадов в стиле «граффити» по мотивам русских сказок. На территории комплекса будут оборудованы детские игровые и спортивные площадки, подземные парковки, выполнено благоустройство.

«Проектное финансирование строительства жилой недвижимости – важное направление деятельности ВТБ. Подписание соглашения между банком и одним из крупнейших застройщиков региона обеспечит своевременное поступление финансовых потоков для возведения объекта – первые транши уже выданы. ВТБ намерен и в дальнейшем продолжать сотрудничество с девелоперами и поддерживать проекты, направленные на развитие инфраструктуры города и улучшение качества жизни населения Алтайского края», - прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

«Для реализации такого большого проекта мы выбрали надежного партнера в лице ВТБ. Банк будет не только финансировать строительство домов, но и хранить деньги наших дольщиков на счетах эскроу до момента окончания строительства, что защитит их интересы на требуемом законодательством уровне. Искренне надеемся, что клиенты по достоинству оценят нашу работу», - рассказала Белоусова Ксения, руководитель ГК Алгоритм.

Покупатели квартир в ЖК «Классика» при оформлении кредита на приобретение жилья в банке ВТБ также могут воспользоваться программами льготной ипотеки.