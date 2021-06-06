24-летний пассажир погиб после столкновения Toyota Camry со столбом в Барнауле

ДТП произошло 6 июня в 2 часа 25 минут на улице Юрина в районе дома №184 Фото: Олег УКЛАДОВ

В аварии перед Малаховским кольцом в Барнауле погиб 24-летний пассажир Toyota Camry, сообщает ГИБДД города.

- ДТП произошло 6 июня в 2 часа 25 минут на улице Юрина в районе дома №184. Мужчина 1999 года рождения совершил наезд на столб. Пассажир 1997 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в полиции.

Сам водитель был госпитализирован в горбольницу №1.

По факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее очевидцы сообщали, что иномарка буквально впечаталась в столб передней боковой дверцей. Также они ошибочно предположили, что погиб не пассажир, а водитель.