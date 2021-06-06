Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 июня 2021 7:57

На Малаховском кольце в Барнауле машину "обмотало" вокруг столба

По словам очевидцем, водитель погиб
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место выезжали полицейские, медики, спасатели МЧС

На место выезжали полицейские, медики, спасатели МЧС

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на Малаховском кольце ночью 6 июня произошло ДТП с пострадавшими, сообщается в телеграм-канале В КУРСЕ 22.

- На Малахова / Юрина машину буквально обмотало вокруг столба. Страшная авария, - приводятся слова очевидцев.

Они предполагают, что в ДТП погиб водитель - он не подавал признаков жизни. А второго пострадавшего увезли медики на "скорой".

Судя по фото, машина получила очень серьезные повреждения. Она впечаталась в столб передней боковой дверцей, как раз там, где, скорее всего, и сидели люди. На место помимо полицейских и медиков выезжали также спасатели МЧС.