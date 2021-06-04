На снос трубы ТЭЦ-2 в Барнауле и устранение последствий ЧП выделили 100 млн рублей

На полный разбор трубы нужно будет не меньше двух месяцев Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле на ликвидацию последствий обрушения трубы ТЭЦ-2, в том числе снос трубы, выделили около 100 млн рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова,

Напомним, в начале апреля на ТЭЦ частично обрушилась дымовая труба – около 30 метров бетона рухнуло наземь, из-за чего повредился конвейер топливоподачи. Трубу было решено демонтировать.

По словам Лузанова, 100 млн рублей – предварительная цифра.

- Средства будут направлены на восстановление поврежденного в результате обрушения конвейера топливоподачи, эстакады, демонтаж трубы. В это финансирование включены расходы на монтаж крана высотой 100 м, расконсервацию необходимого оборудования, проведение его техобслуживания, соответствующего ремонта котлов, которые мы выведем из консервации. Оборудование, подключенное на вторую трубу ремонтироваться теперь не будет, расходы перенесены на оборудование, которое будет вводиться в эксплуатацию из консервации - два котла, - отметил директор филиала.

На полный разбор трубы нужно не меньше двух месяцев, делают это вручную.

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