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Происшествия4 июня 2021 11:04

В очередной трагедии на Чуйском тракте погибли три человека

ДТП произошло ранним утром
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Они погибли до приезда медиков скорой помощи

Они погибли до приезда медиков скорой помощи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 июня, на Чуйском тракте произошло очередное смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, погибли три человека.

- Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в Тальменском районе. ДТП произошло сегодня, около 03 часов 15 минут, на 230 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, - рассказали в полиции.

Предварительно установлено, что мужчина 1983 года рождения на автомобиле ВАЗ-211440 выехал на встречную полосу и врезался в Renault RTP, за рулем которого был мужчина 1974 года рождения. Водитель отечественного авто и его пассажиры – мужчина 1988 и 1991 годов рождения – погибли до приезда медиков скорой помощи.

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