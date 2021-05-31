ДТП с автобусом «Алтайхлеба» 31 мая 2021 года: трое погибли, 11 пострадали

Сейчас место ДТП оцеплено Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На алтайской трассе 31 мая 2021 года произошло ДТП с автобусом «Алтайхлеба». Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, в результате аварии погибли три человека, еще 11 – пострадали.

Столкновение произошло в 07:00 на втором километре автодороги К-04 «Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново» у поселка Казачий. По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя иномаркой Mazda, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Iveco, принадлежащий предприятию «Алтайхлеб». В автобусе в момент аварии как раз находились рабочие.

ДТП с автобусом «Алтайхлеба» 31 мая 2021 года Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

- В результате ДТП пострадало 14 человек, в том числе три человека погибло, все взрослые. Погибшие - водитель и пассажиры легкового автомобиля. Шестеро пострадавших госпитализированы в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с травмами средней степени тяжести. Пять человек с травмами легкой степени осмотрены врачами на месте, - отметили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сейчас место ДТП оцеплено Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Комсомолка» попыталась связаться с «Алтайхлеб» и получить комментарий по поводу аварии, но оперативно комментировать ЧП на предприятии отказались.

Судя по фотографиям с места происшествия, основные удары пришлись на передние части легкового автомобиля и микроавтобуса. Сейчас место ДТП оцеплено, работают три экипажа ГИБДД, шесть бригад скорой медицинской помощи и опергруппа спасателей, среди которых были психологи для оказания помощи пострадавшим – всего 36 человек и 12 единиц техники.

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