Еще семь пациентов стали жертвами ковида в Алтайском крае

Общее число умерших с начала пандемии составляет 3264 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки подтвердили еще семь фактов смерти от коронавируса. Как сообщили в краевом оперштабе по борьбе с распространением инфекции, всего в регионе зарегистрировано 3264 умерших.

- Умерло 3 264 человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 329 человек; иные причины смерти – 935 человек, - отметили в штабе.

Также за сутки подтвердили еще 55 случаев заражения коронавирусом и 56 - выздоровления. Общая статистика на 4 июня 2021 выглядит следующим образом:

- 51867 заболевших;

- 46 748 выздоровевших;

- 473 пациента с ковидом и 131 пациент с пневмоний находятся в госпиталях;

- 144 человека в тяжелом состоянии, 51 из них подключен к ИВЛ;

- 4 бессимптомных вирусоносителя и 123 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией наблюдаются на дому.

Всего в крае на ковид обследовано почти 1,5 млн человек. Также население продолжает активно вакцинироваться: 52 059 человек пока получили первую прививку; 206 753 человека полностью привиты.

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