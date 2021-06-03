На Алтае санитарка заразилась коронавирусом в морге и отсудила компенсацию

Женщина работает санитаром в морге Шебалинской районной больницы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Санитарка из Республики Алтай добилась, чтобы ее заражение COVID-19 в морге больницы признали страховым случаем. Теперь ей должны выплатить компенсацию.

Женщина работает санитаром в морге Шебалинской районной больницы. После одной из смен она почувствовала себя плохо, а сданный тест на коронавирус оказался положительным. Перенеся инфекцию в среднетяжелой форме, санитарка просила признать ее заболевание страховым случаем, предусмотренным указом президента. В таком случае медработница могла бы рассчитывать на компенсацию. Однако руководство больнице не согласились, что эта ситуация подходит под страховой случай.

– БУЗ РА «Шебалинская районная больница» просило решение суда отменить, ссылаясь на то, что Т. не проводила работу с пациентом как с физическим лицом и не оказывала ему медицинскую помощь, а осуществляла санитарно-противоэпидемические мероприятия, – сообщают в пресс-службе Верховного суда Республики Алтай.

И все же апелляционная жалоба от больницы осталась без удовлетворения. Республиканский Верховный Суд пришел к выводу, что указ президента распространяется на медицинских сотрудников, работающих в том числе и с умершими пациентами.

–Указ Президента РФ распространяется на медицинских работников, работающих с умершими пациентами. Т., являясь санитаром, относилась к младшему медицинскому персоналу, в трудовые обязанности которых входит непосредственная работа с телами пациентов, у которых подтверждено наличие COVID-19, что повлекло неблагоприятные последствия для жизни и здоровья самой, – рассказали в суде.

Решение суда о назначении выплаты осталось без изменений.

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