Пора в роддом: горе-отца Толика снова разыскивают в Барнауле

Трогательные послания вернулись Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Полтора года назад улицы города Барнаула наполнили странные надписи, которыми сразу три женщины взывали к совести одного мужчины. Все три были от него беременны. Теперь эти трогательные послания вернулись: Рита, Наташа и Милана теперь донимают Толика уже по другому вопросу. Судя по всему, дети наконец-то появились на свет, и теперь незадачливому горе-отцу придётся решать вопросы не только с выпиской, но и с уходом за детьми.

Оказалось, что надписи на асфальте – это напоминание зрителям телеканала ТНТ о выходе второго сезона сериала «Триада». По сюжету, жена Рита, любовница Наташа и танцовщица Милана одновременно рожают детей, и Толик становится отцом сразу четырёх малышек. Теперь перед ним стоит сверхзадача: помочь каждой из новоиспечённых мамочек и при этом не сойти с ума.

2019 год Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

К своим ролям вернулся весь актерский состав первого сезона: Борис Дергачев, Любовь Аксенова, Дарья Мороз, Настя Калашникова, Ника Вайпер, Александр Пташенчук, Инга Оболдина, Лаура Пицхелаури, Тимофей Трибунцев и другие. Режиссером второго сезона стала Радда Новикова, ранее работавшая с креативным продюсером Дарьей Грацевич над сериалом «Интерны».

Смотрите новый сезон сериала «Триада» на ТНТ с 7 июня в 21:00.