В Барнауле завершают строительство третьей блок-секции проблемного дома

Накануне в мэрии прошло заседание рабочей группы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле достраивают третью блок-секцию дома по улице Парковая,71. Как сообщили в пресс-службе администрации города, чтобы жильцы быстрее получили свои квартиры, было предложено отказаться от парковки.

Накануне в мэрии прошло заседание рабочей группы с представителями властей краевой столицы, инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, региональных управлений налоговой службы и службы судебных приставов, прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора и так далее. Жилой комплекс по ул.Парковая,71 встроит компания «Барнаулкапстрой» за счет проектного финансирования ПАО «Сбербанк». Сейчас деньги дольщиков лежат на эскроу-счетах в банке.

- АО СЗ «Барнаулкапстрой» принято решение о продаже в рамках открытого аукциона принадлежащей предприятию складской базы, вырученные средства будут направлены на достройку дома, - отметил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

По словам директора компании-застройщика Сергея Шумова, сейчас подрядчик активно ведет строительные работы в рамках графика.

- Застройщик предложил дольщикам отказаться от строительства подземной парковки, чтобы ускорить передачу квартир. Взамен Барнаулкапстрой готов отдать соседний земельный участок под наземную парковку, проект которой будет разработан в ближайшее время. На следующем заседании рабочей группой застройщику поручено представить проект организации паковочных мест, - пояснили в мэрии.

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