«Барнаулкапстрой» возобновил строительные работы в проблемном ЖК «Парковый»

Заседание межведомственной рабочей группы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле прошло заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с завершением строительства многоквартирных домов для строительства которых привлечены деньги граждан-инвесторов. Там обсудили ситуацию с домом по улице Парковая, 71, который возводит «Барнаулкапстрой», сообщает мэрия краевой столицы.

АО СЗ «Барнаулкапстрой» провел и заактировал контрольные обмеры объемов строительно-монтажных работ, выполненных ООО «СК Стройпанорама» на 3-й блок-секции строящегося дома, заключили договор подряда. Новый подрядчик из группы компаний Адалин уже начал строительные работы на 3-й блок-секции, отметил замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

В ближайшие дни у строящегося дома установят камеру видеонаблюдения. За ходом проведения работ на строительной площадке можно будет следить в режиме реального времени.

– Администрация города продолжает работу по стабилизации экономической обстановки в АО СЗ «Барнаулкапстрой», недопущению банкротства предприятия, – резюмировали в мэрии.